%7 من سكان قطاع غزة ضحايا لحرب الإبادة (الإسرائيلية)

تجاوزت قائمة الشهداء في قطاع غزة الـ 50 ألف شهيد، فيما تخطى عدد الجرحى الـ 113 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما يعادل 7% من سكان القطاع.

وقال المدير العام في وزارة الصحة منير البرش، في تصريح تابعته "الرسالة نت"، اليوم الأحد، إن الأوضاع في القطاع متجهة إلى مزيد من التدهور في ظل استمرار حالة الإغلاق والحصار الشامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، على الصعيدين الصحي والإنساني.

وبيّن أن المستشفيات باتت غير قادرة على التعامل مع كم الإصابات الهائل الذي يصل إليها في ظل افتقادها إلى أبسط التجهيزات والإمكانيات الطبية مع تصاعد العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن إجمالي أعداد الشهداء تجاوز منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر من العام 2023، الـ 50.021 شهيداً، فيما بلغت أعداد الجرحى 113.274 جريحاً.

وأشار إلى أن من بين الشهداء 15613 طفلًا، منهم 872 طفلاً لم يكملوا عامهم الأول، بينما ولد واستشهد 247 طفلًا خلال حرب الإبادة الجماعية.

وقال: "إن نحو 7% من إجمالي أعداد السكان في قطاع غزة باتوا في عداد ضحايا حرب الإبادة الجماعية ما بين شهيد وجريح".

وأشار البرش إلى أن أكثر من 25 ألف مصاب من بين جرحى الحرب، بحاجة إلى تأهيل وعلاج طويل المدى، فيما بلغت حالات البتر نحو 4700 حالة بتر منهم نحو 850 طفلًا.