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سرايا القدس تعلن قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

سرايا القدس تعلن قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية
سرايا القدس تعلن قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

الرسالة نت

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن قصف عدد من المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، حيث استهدفت كلًا من "سديروت"، "نتيف هعسراه"، "زيكيم"، بالإضافة إلى عدة مغتصبات في غلاف غزة، وذلك ضمن رشقة صاروخية.

وفي ذات السياق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة الشمالية. وأوضح الجيش أن الصواريخ استهدفت مناطق بالقرب من المستوطنات، دون أن يتوفر معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تستمر فيه حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، ما أدى لارتقاء أكثر من ألف شهيد خلال أسبوع واحد من تصعيد الهجمات ضد القطاع،  في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، بسبب تضييق الحصار على القطاع.

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