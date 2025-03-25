مستجدات حرب الإبادة (الإسرائيلية) على قطاع غزة

تستمر آلة الحرب الإسرائيلية في تصعيد عدوانها على قطاع غزة، حيث استهدفت غارات الاحتلال مواقع متعددة في مختلف أنحاء القطاع، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

في وقت متأخر من اليوم، استشهد مواطن وأصيب آخرون إثر قصف شنه طيران الاحتلال على شاليه كان يؤوي نازحين في منطقة القرعان في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وفي تطور ميداني آخر، أوقع قصف إسرائيلي على منزل لعائلة أبو الروس في بلوك 7 بمخيم البريج وسط القطاع، 8 شهداء وعدد من المصابين.

وفي وقت سابق، قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن وقوع إصابات، فيما ارتقى 5 شهداء في قصف آخر استهدف خيمة نازحين في مدينة حمد شمال غربي خان يونس. كما ارتقت سيدة وعدد من الجرحى في قصف استهدف منزلًا في شارع النخيل بدير البلح وسط القطاع.

وفي قصف آخر، استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلاً في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، في حين شهدت بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس قصفًا مدفعيًا عنيفًا أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين.

تأتي هذه الهجمات في وقت تتصاعد فيه تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، والذي انتهى مؤقتًا باتفاق لوقف إطلاق النار استمر نحو شهرين، ثم عاد الاحتلال لاستئناف عدوانه مجددًا في 18 مارس 2025.

وتجددت هجمات الاحتلال على قطاع غزة مع عشرات الغارات الجوية التي أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال. وفي الوقت ذاته، تتواصل معاناة النازحين العائدين إلى بيوتهم المدمرة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في مارس 2025، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، والحصار الخانق الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية داخل القطاع.