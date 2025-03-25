خاطر: جماعات الهيكل تخطط لتصعيد خطير في الأقصى خلال (الفصح) العبري

حذر حسن خاطر، رئيس مركز القدس الدولي، من تصعيد خطير تخطط له جماعات الهيكل المتطرفة داخل المسجد الأقصى خلال "عيد الفصح" العبري، الذي يمتد من 13 إلى 19 أبريل.

وأوضح خاطر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أن هذه الجماعات تسعى إلى تكريس وجودها في المسجد الأقصى عبر تنفيذ طقوس توراتية مستفزة، تشمل محاولة ذبح "القربان الحيواني" داخل المسجد، إضافة إلى أداء طقوس السجود الملحمي، وإقامة صلوات تلمودية جماعية، في خطوة تهدف إلى فرض واقع جديد داخل الحرم القدسي.

وأشار إلى أن هذه الطقوس الاستفزازية كانت قد شهدت تصعيدًا في السنوات الماضية، حيث أدخل المستوطنون زجاجات النبيذ إلى المسجد الأقصى في محاولة لتكريس الطابع التوراتي على المكان المقدس، وهو ما اعتبره تصعيدًا بالغ الخطورة يستهدف الهوية الإسلامية والعربية للمسجد.

وأكد خاطر أن هذه المخططات تمثل اعتداءً صارخًا على قدسية الأقصى واستفزازًا لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم الإسلامي، داعيًا إلى تكثيف الحضور والرباط في المسجد لمواجهة هذا العدوان، كما طالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتكررة.

يشهد المسجد الأقصى في الفترة الأخيرة تصعيدًا خطيرًا من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتزايد الاعتداءات على المصلين والمعتكفين، وتتصاعد الاقتحامات من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال.

وترافق ذلك مع فرض قيود مشددة على دخول الفلسطينيين، خاصة من سكان الضفة الغربية، إضافة إلى إبعاد عشرات المرابطين والصحفيين ومنعهم من الوصول إلى المسجد.