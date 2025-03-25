التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة: 62 شهيدًا و296 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث تم تسجيل 62 شهيدًا و296 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في وقت تواجه فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق بسبب القصف المكثف.

كما أشارت الوزارة إلى أن حصيلة الشهداء والجرحى منذ 18 مارس 2025 بلغت 792 شهيدًا و1,663 إصابة، بينما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 50,144 شهيدًا و113,704 إصابات.

ودعت الوزارة ذوي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم عبر الرابط المرفق، لاستكمال جميع البيانات في سجلات وزارة الصحة.