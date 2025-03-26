الفصائل: التحركات الشعبية بغزة رسالة قوية للعالم لإنهاء الاحتلال

أصدرت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة بيانًا هامًا يندد بالحرب العدوانية المستمرة على القطاع، مطالبين بوقف "حرب الإبادة" وفتح المعابر ورفع الحصار المفروض على غزة. وفي البيان الذي وجهته إلى جماهير شعب فلسطين، أشادت الفصائل بصمود الشعب الفلسطيني في غزة رغم ما يعانيه من ألم ومعاناة نتيجة القصف والدمار والتهجير.

وقال البيان: "إننا في فصائل العمل الوطني والإسلامي نؤكد دعمنا الكامل للتحركات الشعبية التي تنادي بوقف الحرب وفتح المعابر، وندعو العالم إلى التحرك لإنهاء معاناة شعبنا، الذي يسعى للعيش بحرية وكرامة بعيدًا عن الاحتلال وإغلاق المعابر."

كما أكد البيان أن هذه التحركات الشعبية هي جزء من "معركة الصمود" التي يخوضها الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن هذه التحركات تمثل رسالة قوية للعالم بأن الفلسطينيين يطالبون بحقوقهم في الحياة الكريمة، بما في ذلك فتح المعابر والحرية في التنقل.

واستنكر البيان استمرار الاحتلال في تجاهل مقترحات الوسطاء ورفض وقف إطلاق النار، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويعيد الوضع إلى ما كان عليه في السابق، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسعى لتمديد الحرب لأطول فترة ممكنة بهدف إضعاف الشعب الفلسطيني وزيادة معاناته.

كما وجهت فصائل العمل الوطني والإسلامي دعوة للحذر من محاولات الاحتلال لزعزعة الجبهة الداخلية الفلسطينية، محذرة من أي محاولات لاستغلال معاناة الشعب الفلسطيني لتهديد الوحدة الوطنية.

وفي ختام البيان، توجهت الفصائل بالتحية إلى "شعب غزة الأبي" مؤكدة على أن "دماء وأرواح أبناء شعبنا ليست رخيصة"، وأعربت عن دعمها الكامل لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.