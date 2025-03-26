11 شهيدًا في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة خلال أقل من ساعتين

ارتقى 11 شهيدًا على الأقل جراء سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق مختلفة في وسط قطاع غزة، وذلك خلال أقل من ساعتين من الزمن.

وفي تفاصيل الهجوم، أفادت مصادر محلية أن الغارة الأولى استهدفت تكية لتوزيع الطعام في محيط مسجد القسام بمخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين من بينهم أطفال كانوا في انتظار حصتهم من الطعام.

وفي غارة أخرى، استهدفت الطائرات الحربية مجموعة من المواطنين في مخيم 5 بالنصيرات، مما أسفر عن استشهاد 4 أشخاص في مكان الحادث، بينما سقط 2 آخرين جراء قصف استهدف خيام النازحين في منطقة الزوايدة.

وتأتي هذه الهجمات في وقت تعيش فيه غزة ظروفًا إنسانية قاسية للغاية، جراء الحصار المستمر والمواجهات العسكرية. وتزداد معاناة السكان وسط تدهور الوضع الصحي والاجتماعي، بينما لا تزال فرق الإغاثة تواجه صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب استمرار القصف والتدمير.

تندد القوى الوطنية والإسلامية بهذه الغارات الوحشية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف التصعيد وفتح معابر غزة لإدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ ما تبقى من حياة في القطاع.