الضاحية الجنوبية لبيروت تحت قصف العدو الإسرائيلي

اعتدى الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة على مبنى سكني في منطقة الجاموس-الحدث بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في اعتداء هو الأول من نوعه الذي يستهدف الضاحية منذ وقف العدوان الصهيوني الواسع على لبنان في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

ودمر “طيران العدو الاسرائيلي أحد المباني السكنية في منطقة الحدث”، ونفذت “مسيّرة للعدو 3 ضربات تحذيرية للمبنى المستهدف”.

هذا وحلّق “الطيران المسيّر الاسرائيلي بكثافة على علو منخفض في المنطقة المستهدفة بالضاحية الجنوبية”.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي قد هدد في وقت سابق اليوم، باستهداف أحد المباني في منطقة الحدث، وذلك بعد سلسلة من الاعتداءات الاسرائيلية على عدة قرى في جنوب لبنان، وقد تذرع العدو في تهديداته واعتداءاته بصواريخ مجهولة أطلقت صباح يوم الجمعة من جنوب لبنان باتجاه فلسطين المحتلة بدون أن تصيب أي أهداف محددة.

وهذه الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان تشكل انتهاكات فاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار وللقرار الدولي رقم 1701، بدون أن تحرك اللجنة الدولية المشرفة على الاتفاق ساكنا لردع العدو عن مواصلة الاعتداءات.

المصدر: العالم