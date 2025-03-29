فصائل العمل الوطني والإسلامي تؤكد: "الفرج قريب وزوال الاحتلال حتمي"

في بيان مشترك بمناسبة عيد الفطر السعيد، تقدمت فصائل العمل الوطني والإسلامي بأحر التبريكات إلى الشعب الفلسطيني الصابر المرابط في كافة الأراضي الفلسطينية. وأكدت الفصائل أن هذا العيد يأتي في وقت عصيب يمر فيه الشعب الفلسطيني، في ظل استمرار الهجمات العسكرية والدمار الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ سبعة عشر شهراً متواصلة، مشددةً على أن رغم كل هذه المعاناة، فإن الفرج آتٍ لا محالة، وأن شعبنا في طريقه قريبًا إلى نيل حريته وزوال الاحتلال إلى الأبد.

وأشادت الفصائل، في بيانها، بوعي الشعب الفلسطيني ويقظته العالية التي أفشلت جميع مخططات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى فصل المجتمع الفلسطيني عن مقاومته. وأكدت أن تلك المخططات، التي قادها كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية مثل نتنياهو وكاتس، إضافة إلى الداعمين للاحتلال، قد فشلت بفضل صمود شعبنا الأبي وتماسكه، والذي يجب أن يُحتفل به بكل الفخر والاعتزاز.

وفي ختام البيان، جددت فصائل العمل الوطني والإسلامي دعواتها للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف عدوان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن "المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية لأسرانا، والنصر لشعبنا العظيم".