غارات (إسرائيلية) على دمشق وحماة وحمص وتوغل بري في درعا

شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الخميس أكثر من 11 غارة جوية على العاصمة دمشق ومدينتي حماة وحمص، في وقت توغلت فيه آليات عسكرية إسرائيلية في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وذكرت محافظة درعا عبر قناتها على "تلغرام" أن جيش الاحتلال الإسرائيلي توغل بعدد من العربات العسكرية في حرش سد الجبلية بالقرب من مدينة نوى غرب درعا، تزامنًا مع تحليق طيران استطلاع في المنطقة. وأضافت أن الجيش الإسرائيلي استهدف سفح تل الجموع قرب نوى بثلاث قذائف مدفعية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن طيران الاحتلال استهدف محيط مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة بدمشق، بالإضافة إلى غارة أخرى استهدفت محيط مدينة حماة. كما أكدت محافظة حماة عبر قناتها على "تلغرام" أن طيران الاحتلال استهدف مطار حماة العسكري ومحيطه بأكثر من 10 غارات جوية.

منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شنت إسرائيل مئات الغارات على منشآت عسكرية وقواعد بحرية وجوية في سوريا، بدعوى منع الإدارة الجديدة من السيطرة على ترسانة جيش النظام السابق. كما توغلت قوات الاحتلال داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل.

وحسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 32 مرة منذ بداية العام الجاري، مما أسفر عن تدمير نحو 40 هدفًا، بما في ذلك مستودعات أسلحة ومقرات عسكرية وآليات. وأسفر التصعيد عن استشهاد 12 شخصًا، بينهم 5 من إدارة العمليات العسكرية، بالإضافة إلى 5 مدنيين، واثنين من الجنسية اللبنانية، فضلاً عن إصابة العديد من الأشخاص.