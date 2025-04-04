اغتيال قيادي في "حماس" مع نجليه بغارة جنوب لبنان

اغتالت طائرة إسرائيلية مُسيَّرة، فجر اليوم الجمعة، قيادياً في حركة حماس في لبنان، جراء استهداف شقته السكنية في مدينة صيدا جنوب المدينة.

ونقلت قناة "الجديد" اللبنانية أن المستهدف بالغارة الإسرائيلية هو القيادي في حركة "حماس" بلبنان حسن فرحات "أبو ياسر"، واستُشهد معه ابنه حمزة وابنته جنان.

وذكرت مصادر لبنانية أن مُسيّرة للاحتلال الإسرائيلي أغارت على شقة سكنية في حي الزهور خلف موقف مستشفى دلاعة في صيدا، محدثةً انفجارين متتاليين ما أدى إلى اندلاع النيران فيها وإحداث أضرار جسيمة.

وفور وقوع الغارة، هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع البناية السكنية المستهدفة، فيما سارع مواطنون للمكان للمشاركة في جهود الإنقاذ.

وفي السياق، أغار طيران الاحتلال فجر اليوم على المنطقة الواقعة بين بلدتي عزة ورومين في قضاء النبطية.