لازريني: "إسرائيل" تستخدم الغذاء والمساعدات الإنسانية كأداة حرب بغزة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن "إسرائيل" تستخدم الغذاء والمساعدات الإنسانية كأداة حرب في غزة.

وأكد "لازاريني" في منشورٍ له عبر منصة "إكس"، أن غزة تواجه انتشارًا واسعًا للجوع واليأس نتيجة سياسة الاحتلال في تحويل الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى سلاح.

وأشار إلى الحصار الخانق الذي تفرضه "إسرائيل" على القطاع منذ أكثر من شهر، والذي يمنع دخول المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود، واصفًا هذه السياسة بـ "العقاب الجماعي".

وشدد أن المواطنين في غزة يعانون من إرهاق شديد بسبب الحصار الذي يضيق الخناق عليهم في مساحة صغيرة، مُطالبًا بضرورة رفع الحصار فوراً والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

ويواجه مئات آلاف المواطنين، لا سيما الأطفال، في قطاع غزة خطر الجوع بعد أن توقفت المخابز عن العمل وأغلقت أبوابها نتيجة نفاد كميات الدقيق المتوفرة.

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة، وأهمها معبر كرم أبو سالم التجاري، وأوقفت إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية، صباح الثاني من مارس/آذار الماضي، حيث انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي استمرت 42 يومًا.

وتقدّر هيئات محلية ودولية، أن أكثر من 80% من بين مليونين و400 ألف نسمة في القطاع المحاصر، يعتمدون على المساعدات الإنسانية في معيشتهم وتدبير شؤونهم الحياتية اليومية.