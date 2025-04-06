المظاهرات تتواصل بالمدن المغربية واستعدادات لمسيرة شعبية حاشدة بالرباط

خرج آلاف المغاربة، اليوم، في مسيرة احتجاجية حاشدة بالعاصمة الرباط، تضامناً مع قطاع غزة ورفضاً لمخططات التهجير الإسرائيلية، وسط دعوات لوقف التطبيع مع إسرائيل.

كما طالب المئات، أمس، بفتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة الذي يواجه إبادة إسرائيلية متواصلة بدعم أميركي.

وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية) بمدينة مراكش (شمال) وذلك للتنديد بـ"الإبادة الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين".

وأعلنت عدد من الهيئات مشاركها في مسيرة الرباط، على رأسها جماعة العدل والإحسان، المبادرة المغربية للدعم والنصرة (حركة التوحيد والإصلاح)، الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، والتنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب.

ومنذ بداية العدوان على غزة، تشهد مدن المملكة مظاهرات ومسيرات يومية حاشدة، وهو ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إجلاء موظفي مكتبها بالرباط منذ بداية الحرب، كما حذر مجلس الأمن القومي بإسرائيل، من السفر إلى المغرب.

ومنذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، تنظم الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عشرات الوقفات كل يوم جمعة، فيما تنظم مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وقفات كل أربعاء وجمعة أمام البرلمان، إلى جانب فعاليات ومظاهرات أخرى للجبهة المغربية لعدم فلسطين، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة.