حماس: تصريحات واشنطن حول جريمة رفح محض أكاذيب

قالت حركة "حماس" إن تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي برايان هيوز؛ حول تفهُّم الرئيس ترامب وإدارته لجريمة إعدام طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني في رفح "صورة بشعة من صور التضامن اللا أخلاقي مع نازيِّي العصر".

وشددت "حماس" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، على أن اتهامات "هيوز" للحركة باستخدام سيارات الإسعاف؛ "محض أكاذيب تفتقر إلى أي دليل".

وأكدت أن الإدارة الأمريكية إلى جانب حكومة مجرم الحرب نتنياهو تُسوقان أكاذيب "لتبرير جريمة الاحتلال البشعة والموثّقة، بحق المسعفين ورجال الإنقاذ".

وأوضحت: "لقد أكّد مقطع الفيديو الذي بثّته صحيفة نيويورك تايمز، فظاعة ما ارتكبه جيش الاحتلال الفاشي بحق طواقم عمل إنساني محمية بموجب القانون الدولي".

وأكملت "حماس": "وهي جريمة من مئات الجرائم التي ارتُكِبت بحق المسعفين وطواقم الدفاع المدني وموظفي الأمم المتحدة وكل المؤسسات المدنية، على مدار شهور العدوان".

ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الإدارة الأمريكية إلى وقف دعمها المفتوح لعمليات استهداف العمل الإنساني، وقتل وحرق الأطفال والمدنيين.

وطالبت "حماس"، واشنطن بإلزام حكومة "الإرهاب الصهيونية" بالكفّ عن انتهاكاتها للقوانين والأعراف، بدلاً من الإمعان في منح مجرمي الحرب غطاءً إجرامياً للاستمرار في جرائم ضد الإنسانية.