قوات الاحتلال تقمع مسيرات طلابية تضامنية مع غزة في القدس وأبو ديس

اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس، حيث قمعت مسيرة طلابية تضامنية مع غزة نظمتها مجموعة من الطلبة احتجاجًا على حرب الإبادة المستمرة التي يشنها الاحتلال على القطاع. وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في المسيرة، مما أسفر عن إصابة 23 شخصًا، وفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني، الذين تعرضوا لإصابات مختلفة.

وفي سياق متصل، نظم عشرات الطلبة من فلسطينيي الداخل احتجاجًا قبالة الجامعة العبرية في القدس، رفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة، حيث عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في القطاع.