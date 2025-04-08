أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

قوات الاحتلال تقمع مسيرات طلابية تضامنية مع غزة في القدس وأبو ديس

قوات الاحتلال تقمع مسيرات طلابية تضامنية مع غزة في القدس وأبو ديس
قوات الاحتلال تقمع مسيرات طلابية تضامنية مع غزة في القدس وأبو ديس

الرسالة نت

اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس، حيث قمعت مسيرة طلابية تضامنية مع غزة نظمتها مجموعة من الطلبة احتجاجًا على حرب الإبادة المستمرة التي يشنها الاحتلال على القطاع. وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في المسيرة، مما أسفر عن إصابة 23 شخصًا، وفقًا للهلال الأحمر الفلسطيني، الذين تعرضوا لإصابات مختلفة.

وفي سياق متصل، نظم عشرات الطلبة من فلسطينيي الداخل احتجاجًا قبالة الجامعة العبرية في القدس، رفضًا للعدوان الإسرائيلي على غزة، حيث عبروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في القطاع.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/302148

كلمات مفتاحية

غزة الاحتلال القدس أبو ديس

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
`
البث المباشر