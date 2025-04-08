جماعات الهيكل تنشر صورة متخيلة لإقامة المذبح مكان قبة السلسلة

بعد تدشين وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير لعودة الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى من بعد عيد الفطر، وبعد نشر نشطاء من جماعات الهيكل المتطرفة صورة متخيلة له وهو يحمل القربان الحيواني داخل الهيكل المزعوم في مكان #الأقصى؛ وبعد إطلاقها حملة لتهريب القربان الحيواني إلى المسجد الأقصى على مدى أيام الأسبوع الحالي في محاولة لبناء الزخم وتجييش جمهورها استباقاً لعدوانها الذي تحضره ضد الأقصى بالتزامن مع "عيد الفصح العبري" والذي يبدأ مع غروب شمس يوم السبت 12-4-2025 ويستمر حتى غروب يوم السبت 19-4...

فقد نشر أرنون سيجال الناشط المتطرف جماعات الهيكل يوم أمس الإثنين 7-4-2025 صورة جديدة متخيلة للمذبح التوراتي الأسطوي في مكان قبة السلسلة، مع تخيل لإقامة طقوس تقديم القربان الحيواني فيه.

وتظهر الصورة المذبح الحجري الأسطوري وكأنه قد بُني في مكان قبة السلسلة إلى الشرق من قبة الصخرة، وقد أحاط به عدد من "كهنة الهيكل" وهي طبقة كانت تقود الصلوات في الهيكل المزعوم بحسب الأسطورة التوراتية، وقد أشعلوا النار التي يقدم إليها القربان بحسب تلك الأسطورة، ويظهر في الصورة خروف صغير استعدادً لتقديمه قرباناً.

وتروج جماعات الهيكل لمقولة وهمية لا أساس لها بأن قبة السلسلة قد بنيت خصيصاً لطمس معالم المذبح الأسطوري التوراتي، وقد عملوا ما بين 2010-2013 على تعطيل مشروع تجديد القاشاني الذي يكسوها من الأعلى باعتباره مشروعاً "يطمس آثار المذبح التوراتي".

وتسعى جماعات الهيكل المتطرفة إلى إقامة طقس ذبح القربان الحيواني في #المسجد_الأقصى ضمن مسعاها لتغيير هويته عبر إقامة كامل الطقوس التوراتية فيه، معتبرة ذلك بمثابة "تأسيسٍ معنوي للهيكل" يمهد لتأسيسه المادي، ويحتل قربان الفصح مكانة ذروة الطقوس التي تسعى إلى فرضها لاعتبارين: الأول أنه ذروة الطقوس التوراتية في الهيكل المزعوم وفق الأسطورة التوراتية...

أما الاعتبار الثاني فهو اعتقادها بأنه بوابة للخلاص الإلهي؛ إذ أن تلك الجماعات تعتقد أن دم هذا القربان هو أحد العناصر المرتبطة برضى الرب وإرادته بإرسال المخلص لتحصل المعجزة الكبرى التي "يخضع بها الرب أعناق الأمم لشعب إسرائيل"، ولعل هذا هو الدافع المركزي لجماعات الهيكل باعتبارها جماعات خلاصية؛ يهدف عملها السياسي إلى تعجيل الخلاص الإلهي باعتباره بنظرها البوابة الوحيدة لحسم الصراع.