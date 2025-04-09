مصادر للرسالة: حملة أمنية أردنية مشددّة ضد نشطاء لتضامنهم مع غزة

قالت مصادر حقوقية ، إن الأجهزة الأمنية الأردنية؛ تشنّ حملة أمنية مشددّة ضد نشطاء أردنيين على خلفية تضامنهم مع قطاع غزة.

وأكدّت المصادر لـ"الرسالة نت"؛ أن الحملة شملت أيضا اطلاق أحكام بعضها يتجاوز العام؛ بحق نشطاء؛ تتهمهم الأجهزة الأمنية بالعلاقة مع حركة حماس.

وتقول المصادر إن هذه الحملة ترافقت مع بلاغات وتهديدات وجهتها الأجهزة الأمنية الأردنية بحق شباب؛ دعوا لمظاهرات؛ وبعضهم لتفاعله ونشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية؛ تفسرها مصادر بوجود تخوفات رسمية؛ بإمكانية انفجار الأوضاع في الأردن؛ على خلفية تنامي الغضب الشعبي الأردني؛ حيال ما يحدث من مجازر في غزة والضفة؛ والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك؛ خاصة مع اقتراب عيد الفصح وما تهدده الجماعات اليهودية من ذبح للبقرات الحمراء في باحات الأقصى.

وأكدّ حمزة منصور القيادي في الحركة الإسلامية؛ إن نواب الحركة يتواصلون مع الأجهزة المختصة؛ التي وعدت بإنهاء هذا الملف؛ واللجوء للحلول العقلانية؛ خاصة وأن الأردن يشعر بأنه مستهدف في نهاية المطاف من المواجهة مع إسرائيل.

وبين منصور لـ"الرسالة نت" أن الأردن شعبيا ورسميا يدرك بأن الهدف الأخير لدولة الاحتلال هو الاعتداء السافر على المملكة؛ ودفعها لمشروع التوطين والتهجير؛ الذي يتملك عقلية الكيان المتطرف في هذه المرحلة.

وأوضح أن قرار الحركة الإسلامية واضح بعدم التصادم الشعبي مع الجيش أو القوات الأمنية؛ داعيا الأجهزة الرسمية للتعامل بحكمة مع هذه المرحلة؛ التي يعبر فيها الشباب الأردني عن مشاعرهم الصادقة تجاه ما تتعرض له فلسطين من حرب إبادة.

وقال إن الترابط الديمغرافي والاجتماعي بين الشعبين الأردني والفلسطيني؛ يجعل الأردن الساحة الأكثر فاعلية ونشاطاً والتحاما مع مشاعر الشعب الفلسطيني وما يصيبه من جراح؛ ولهذا فإن الأردن لا يوجد له مصلحة إلّا بالعمل على إنهاء هذا العدوان؛ ولجمه.