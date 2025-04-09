خاص| ما تداعيات إغلاق مدارس الأونروا بالقدس؟!

أكدّ رئيس لجنة أولياء الأمور في القدس رمضان طه، إنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تلقت إخطارًا رسميا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق مدارسها في المدينة اعتبارًا من الثامن من مايو/ أيار القادم.

وأوضح طه لـ"الرسالة نت"، أنّ القرار سيطال ست مدارس لـ "أونروا" في القدس، مشيرًا إلى أنّ اجتماعًا سيُعقد غدًا الأربعاء، بين لجنة "أولياء الأمور" و"أونروا" لاتخاذ الموقف المناسب ردا على القرار.

وأضاف أنّ 950 طالبا يدرسون في مدارس "أونروا" مهددون بالفصل الدراسي، ومصير مجهول يكتنف مستقبلهم التعليمي.

الإجراء (الإسرائيلي) جاء تنفيذا لقرارات صدرت عن الكنيست العام الماضي؛ يقضي بحظر الأونروا في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أو أراضي السلطة الفلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال مدارس تابعة لوكالة "أونروا" في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، وسلمتها قرارات بالإغلاق خلال 30 يوماً.

والمدارس المستهدفة بالقرار هي 4 مدارس في مخيم شعفاط تابعة لوكالة الغوث، تشمل المرحلتين "الابتدائية والأساسية" للذكور والإناث؛ إضافة للمعهد الوطني التابع للوكالة؛ ومدرسة أخرى في البلدة القديمة.