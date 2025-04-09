الصحة بغزة تُحذر من تفاقم أزمة سوء التغذية لدى الأطفال

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم تحذيرًا عاجلًا بشأن تدهور الأوضاع الصحية للأطفال في ظل استمرار الحصار وإغلاق المعابر.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي وصل "الرسالة نت" بأن نحو 60 ألف طفل في قطاع غزة يعانون من سوء التغذية ويواجهون خطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة تهدد حياتهم ونموهم الطبيعي.

وأكدت الوزارة أن استمرار إغلاق المعابر أمام دخول الإمدادات الغذائية والدوائية يهدد بتفاقم الوضع الصحي وارتفاع أعداد المصابين بسوء التغذية في القطاع المحاصر.

وأضافت أن انعدام مصادر التغذية السليمة ومياه الشرب النظيفة يُضاعف التحديات الصحية، خاصة مع استمرار منع دخول اللقاحات الأساسية مثل لقاحات شلل الأطفال، ما يزيد من خطر تفشي الأمراض والأوبئة بين الأطفال.

ودعت الوزارة الجهات الدولية والإنسانية إلى التحرك العاجل لفتح المعابر وضمان تدفق الإمدادات الصحية والغذائية لإنقاذ حياة آلاف الأطفال من كارثة إنسانية وشيكة.