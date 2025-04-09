غوتيريش يرفض مقترح الاحتلال لإدخال المساعدات إلى غزة

رفض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الآليات التي اقترحتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا المخطط سيؤدي إلى مزيد من التضييق والتحكم في حياة المدنيين في القطاع.

وفي تصريحات إعلامية له اليوم الأربعاء، شدد غوتيريش على أن المنظمة لن تشارك في أي ترتيبات لإدخال المساعدات لا تحترم مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد. وأكد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي عوائق، داعيًا إلى توفير الحماية اللازمة للعاملين في المجال الإنساني بما يتوافق مع القانون الدولي.

من جهته، أوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن المنظمة لن تساهم في عملية تفرض عليها خرق مبادئها. وأضاف أن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، ملزمة بتوفير المساعدات إلى غزة. وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة تواصل التواصل مع السلطات الإسرائيلية من أجل فتح المعابر وضمان دخول المساعدات، مشددًا على ضرورة العمل على حلول حقيقية تشمل وقف إطلاق النار للسماح بتدفق المساعدات إلى القطاع.