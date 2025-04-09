الاحتلال يحاصر مخيم بلاطة بنابلس منذ فجر اليوم ويستهدف المدنيين بالرصاص

أكد مدير الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت مخيم بلاطة وشنّت حملة اقتحام واسعة عليه منذ فجر اليوم، مشيراً إلى أن العديد من الإصابات وقعت نتيجة إطلاق الرصاص الحي والضرب من قبل الجنود الإسرائيليين.

وأوضح أن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع مجموعة من الإصابات، حيث تم نقل مصابين اثنين من جراء الرصاص الحي إلى المستشفى، بالإضافة إلى إصابات أخرى نتيجة الضرب. كما تم إخراج 3 أطفال مرضى من المخيم بالتنسيق مع الصليب الأحمر، في محاولة لتأمين العلاج لهم وسط حصار الاحتلال.

وأشار مدير الإسعاف إلى أن الفلسطينيين في المخيم اضطروا للنزوح تحت التهديد بسبب الحصار والاعتداءات، بينما تستمر الجهود لإخراج المزيد من الحالات المرضية. ولفت إلى أن التنسيق مع الصليب الأحمر ما زال مستمرًا لضمان إخراج الحالات الإنسانية من المخيم.