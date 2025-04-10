حماس ترحب بقرارات اليونسكو لوقف الاستيطان في القدس والخليل

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقراري المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اللذين اعتمدا بالإجماع خلال الدورة الـ221 المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، والداعيين إلى وقف جميع المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وفي الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن هذه المشاريع تسعى لطمس المعالم التاريخية وتغيير الطابع التاريخي والنسيج الاجتماعي الفلسطيني في المدينتين المقدستين، معتبرة أن هذه القرارات تُعدّ إدانة صريحة للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وثمّنت حماس دور الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت وأيّدت اعتماد هذه القرارات، مشددة على أهميتها في كشف وتوثيق جرائم الاحتلال الفاشي، لا سيما في ظل التصعيد العسكري المتواصل وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

ودعت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية من أجل إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية، ووقف خروقاته المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومنعه من التهرّب من المساءلة والمحاسبة على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته.