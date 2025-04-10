لاستمرار توقف (ميكروت) .. أزمة مياه حادة تضرب غزة



قال المهندس عاصم النبيه، المتحدث باسم بلدية غزة، إن مدينة غزة تعاني من أزمة مياه حادة بسبب تعطل خط "ميكروت" المغذي لـ70% من احتياجات القطاع منذ العدوان، مبينًا أن الاحتلال يرفض حتى اللحظة السماح بإصلاحه.

وأوضح في تصريح خاص لـ"الرسالة" أن الخط تعطّل بعد اجتياح الاحتلال للمنطقة الشرقية من حي الشجاعية منذ أسبوع، مما تسبب في شح كبير بإمدادات المياه، خاصة مع تدمير الاحتلال لـ75% من آبار المياه التابعة للبلدية.

ووفق النبيه، فإن الاحتلال دمّر ما يزيد عن 10 آلاف متر طولي من شبكات المياه، معتبرًا أن هذا الدمار، بالتزامن مع توقف "ميكروت"، يعزز ويفاقم الأزمة التي كانت في الأساس صعبة وخانقة قبل انقطاع الخط.

وأكد أن البلدية غير قادرة على حل أزمة المياه بسبب الدمار الكبير، وغياب الإمكانيات، وشُح أدوات الصيانة، منوهًا إلى أنهم قدموا قائمة بالاحتياجات الملحة لإدخالها أثناء الهدنة المؤقتة، لكن الاحتلال لم يستجب.

ودعا النبيه إلى السماح لطواقم البلدية بالوصول إلى مكان خط "ميكروت" لإصلاحه، خاصة وأن كل محاولات المؤسسات المعنية باءت بالفشل حتى اللحظة.

ويُشار إلى أن خط "ميكروت" كان يُغذي مدينة غزة بنحو 20% من احتياجاتها اليومية قبل بدء العدوان وحرب الإبادة في أكتوبر من عام 2023. ولكن بعد العدوان وتدمير معظم آبار المياه، إلى جانب تدمير محطة التحلية المركزية الواقعة شمال غرب مدينة غزة، ونقص الطاقة والكهرباء، أصبحت البلدية تعتمد بنسبة 70% من احتياجها اليومي على مياه "ميكروت".

وتلجأ بلدية غزة إلى توزيع جزء من مياه الخط عبر خزانات محمولة على الشاحنات للمناطق التي لا تصلها مياه البلدية