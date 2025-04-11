مفوضة ألمانية تدعو لتحقيق مستقل في جريمة إعدام مسعفين برفح

قالت مفوضة حقوق الإنسان الفدرالية الألمانية لويس امستبرغ: إن "تحريف الجيش الإسرائيلي لواقعة إعدام المسعفين في منطقة الحشاشين بمدينة رفح بتاريخ 23 آذار/مارس الماضي، يضع المزيد من التوتر في العلاقات الألمانية الإسرائيلية".

وأضافت امستبرغ في تصريح صحفي، أن "تحريف الحادثة يُفاقم التوتر في العلاقات الألمانية الإسرائيلية، إذ أن الجيش الإسرائيلي يستهدف الناس حتى وهم يُساعدون المحتاجين، هذه الوحشية لا تُطاق".

وأوضحت أن قطع فيديو أظهر أن المسعفين الذين قُتلوا على يد جنود إسرائيليين كانوا يرتدون سترات إنقاذ مميزة وأضواء زرقاء وأمضة.

وأكدت أن هذه الجريمة تعد انتهاكًا للقانون الدولي ويجب ألا تمر دون عقاب.

ودعت امستبرغ إلى فتح تحقيق سريع ومستقل، يؤدي إلى تقديم الجناة إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.