وزارة الصحة: 11 شهيدًا و111 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن مستشفيات القطاع استقبلت 11 شهيدًا و111 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 50,944 شهيدًا و116,156 إصابة، في واحدة من أكثر الهجمات دموية في التاريخ الحديث.

وأضاف التقرير أن حصيلة الشهداء منذ خرق اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/ آذار 2025 بلغت 1,574 شهيدًا و4,115 إصابة، في ظل تصاعد غير مسبوق للهجمات الإسرائيلية على الأحياء السكنية والمنشآت المدنية.

ودعت وزارة الصحة أهالي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بياناتهم من خلال الرابط المخصص، بهدف تحديث سجلات الوزارة وتوثيق جميع الضحايا ضمن السجلات الرسمية.