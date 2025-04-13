قطر تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني في غزة

تدين دولة قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني في غزة، وتعده مجزرة وحشية، وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزل، وانتهاكاً سافراً لأحكام القانون الإنساني الدولي.

وتشدد وزارة الخارجية على رفض دولة قطر القاطع للهجمات الإسرائيلية على الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان بقطاع غزة.

وتعبر الوزارة عن انهيار النظام الصحي في قطاع غزة، واتساع دائرة العنف بالمنطقة جراء الفضائع الإسرائيلية المستمرة، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين العزل.

وتجدد وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.