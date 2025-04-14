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^200 مثال: غزة العزة

إطلاق حملة عالمية تحت شعار (معاً لأجل غزة) لفضح جرائم الاحتلال

إطلاق حملة عالمية تحت شعار (معاً لأجل غزة) لفضح جرائم الاحتلال
إطلاق حملة عالمية تحت شعار (معاً لأجل غزة) لفضح جرائم الاحتلال

الرسالة نت

أعلن متضامنون بالاتفاق مع عشرات المؤسسات الإنسانية عن إطلاق حملة عالمية تحت شعار "معاً لأجل غزة"، في خطوة إنسانية وشعبية تهدف إلى فضح جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين العزل في قطاع غزة.

تسعى الحملة إلى كسر حاجز الصمت الدولي وإيصال صوت الأبرياء في غزة إلى جميع أنحاء العالم، مع تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها سكان القطاع في ظل العدوان المستمر.

وأوضح منظمو الحملة أن هذه المبادرة تأتي استجابة للأزمة المتفاقمة الناتجة عن الدمار الممنهج والإبادة الجماعية الممارسة بحق المدنيين في غزة، وعرقلة جهود الإغاثة الطارئة، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية.

ودعا القائمون على الحملة جميع أحرار العالم إلى المشاركة في الأنشطة المرافقة لها، سواء من خلال الإعلام، أو التظاهرات، أو الدعم الإنساني، بهدف حشد أكبر تضامن عالمي مع غزة، وإيصال رسالة واضحة بضرورة إنهاء العدوان ورفع الحصار عن القطاع.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/302325

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غزة تضامن احتلال حملة إبادة

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