15 غارة جوية أمريكية تستهدف مديريتي رغوان ومدغل في مأرب شرق اليمن

شنت طائرات العدوان الأمريكي مساء اليوم سلسلة من الغارات على محافظة مأرب شرق اليمن، حيث استهدفت طائرات العدوان بـ 15 غارة جوية مديريتي رغوان ومدغل، وفقًا لما أفاد به مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأكد المصدر أن الغارات تسببت في تدمير عدد من المنشآت المدنية والمرافق العامة، إضافة إلى وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين. وقد أدت الهجمات إلى تصاعد معاناة السكان المحليين الذين يعانون بالفعل من الظروف الإنسانية الصعبة نتيجة للحرب المستمرة.

وتعتبر هذه الهجمات بمثابة رد على القصف اليمني المستمر على الأراضي المحتلة، في سياق دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التي تشنها (إسرائيل) على قطاع غزة.