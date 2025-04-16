"التعاون الإسلامي" تدين الاقتحامات المتكررة لـ"أقصى" هذا الأسبوع

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اقتحام مجموعات من المستوطنين المتطرفين وأعضاء الكنيست للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعربت "التعاون الإسلامي"، في بيان لها الثلاثاء، اطلعت عليه "الرسالة نت"، استنكارها الشديد لمهاجمة المستوطنين بقيادة الحاخامات وحماية جيش الاحتلال للمسجد الأقصى، معتبرة ذلك استفزازا لمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وللوضع التاريخي القائم في المسجد.

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، وقف الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وطالبت بتفعيل آليات المساءلة بما في ذلك فرض عقوبات دولية على "إسرائيل" بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي.

اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الثاني من عيد الفصح التوراتي.

وقالت محافظة القدس إن 1149 مستوطنًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات ورفصات استفزازية في باحاته.

وشارك في الاقتحامات، العضو في الكنيست الإسرائيلي المتطرف عميت هاليفي وحاخامات كِبار منهم شمشون إلباوم، في ظل إجراءات إسرائيلية مشددة في عموم القدس ومحيط المسجد المبارك.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى في اليوم الثاني من "عيد الفصح اليهودي"، كما توافد آلاف المستوطنين إلى حائط البراق الملاصق للمسجد من الجهة الغربية لتأدية صلوات تلمودية.

ومساء السبت؛ بدأ اليهود ما يسمى بـ"عيد الفصح التوراتي"، الذي يصنف بأنه واحد من الأعياد اليهودية التوراتية الثلاثة الأهم لديهم؛ ويعدّ الأخطر على المسجد الأقصى في ظل ما يحمله من مراسم تهويدية.