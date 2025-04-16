شهيد ومصاب بقصف "إسرائيلي" جنوب لبنان

استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر، صباح اليوم الأربعاء، عقب قصف إسرائيلي جوي استهدف مركبة مدنية، جنوبي لبنان، وفق مصادر لبنانية رسمية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (لبنانية رسمية)، إن مسيرة إسرائيلية "معادية" قصف مركبة على طريق وادي الحجير، جنوبي لبنان، ما أدى لاشتعال النيران فيها.

وتُواصل قوات الاحتلال، انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، عبر عمليات قصف جوي ومدفعي، تزامنًا مع توغل بري وأعمال تجريف وإغلاق للطرق ورفع سواتر ترابية.

وأفادت "الوكالة الوطنية"، بأن قوات الاحتلال استهدفت، في ساعات الليلة الماضية، مركز الدفاع المدني التابع لجمعية "الرسالة" الاسلامية في بلدة طير حرفا، ومنزلين جاهزين.

وتابعت: "نفذ الطيران الإسرائيلي 3 غارات متتالية مستهدفا وادي مظلم عند أطراف بلدة راميا. تزامنًا مع تحليق للطيران الحربي المسير على علو منخفض في اجواء صور ومحيطها".

وارتكبت قوات الاحتلال، حتى الأسبوع الماضي، ما لا يقل عن 1388 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، ما خلّف 122 شهيدا و367 جريحا على الأقل؛ استنادا إلى بيانات رسمية.

وتنصل الاحتلال من استكمال انسحابه من جنوب لبنان، بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع يوم 27 تشرين ثاني/ نوفمبر 2024.

ونفذت قوات الاحتلال انسحابا جزئيا، تزامنًا مع مواصلة احتلال 5 تلال رئيسة ضمن مناطق احتلتها (تل أبيب) في الحرب الأخيرة على لبنان.

وفي 8 تشرين أول/ أكتوبر 2023، شنت "إسرائيل" عدوانًا عسكريًا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.