الشعبية: تحالف الإبادة الصهيو-أمريكي يواصل ارتكاب المجازر في اليمن وغزة

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن طائرات العدوان الأمريكي شنّت غارات على ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحُديدة، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى من العمال والموظفين المدنيين أثناء تأدية واجبهم.

وأضافت الجبهة في تصريح صحفي وصل"الرسالة نت"، اليوم الجمعة، أن طائرات العدوان لم تكتفِ بذلك، بل عاودت قصف الموقع بعد بدء عمليات الإغاثة والإطفاء، مستهدفة من تبقى من المدنيين وطواقم الإنقاذ في جريمة حرب مركبة، تجسد استخفافاً همجياً بكل القوانين الإنسانية والأخلاقية.

ونعت الجبهة شهداء المجزرة الأمريكية الجديدة في اليمن، مؤكدة أن هذا العدوان الآثم لا ينفصل عن جرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة؛ فالمجرم واحد، والنار واحدة، والضحايا هم المدنيون الأبرياء الذين يدفعون ثمن صمت العالم وتواطؤ المنظومة الدولية.

وتابعت: "من حرق الأطفال داخل الخيام، وقتل طواقم الإسعاف والدفاع المدني في رفح، إلى إحراق أجساد العمال وطواقم الإنقاذ والإسعاف في الحُديدة، يتكرّس تحالف الإبادة الصهيو-أمريكي كعدو مباشر لشعوبنا، وعدو يجب مواجهته بكل أشكال المقاومة، والصمود، والثبات".

وأكدت أن اليمن لن يركع، ولن يرفع الراية البيضاء، وسيواصل صموده في وجه هؤلاء القتلة، وعبر التاريخ لم تستطع أي قوة احتلال أو عدوان غاشم أن تهزم اليمن أو تكسر عزيمة شعبه الصامد.

ودعت الجبهة، الأحرار في أمريكا إلى رفض هذه المجازر المروعة التي تُنفذ باسمهم، وألا يكونوا شهود زور أو أدوات صامتة في ماكينة الإبادة الأمريكية، والعمل بكل الأشكال من أجل وقف هذه المجازر.