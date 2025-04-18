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مجزرة في صالون حلاقة بخانيونس: 6 شهداء بينهم أطفال وأشقاء

مجزرة جديدة في خان يونس.
مجزرة جديدة في خان يونس.

الرسالة نت

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث استهدف صالون حلاقة، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم أطفال وثلاثة أشقاء. وأكدت المصادر الطبية أن الشهداء هم:

  • الشاب فادي عثمان شبير

  • الشاب حذيفة عثمان شبير

  • الطفل سعيد عثمان شبير

  • الطفل عثمان بلال فسفوس

  • بسام باسل عبد الكريم برهوم

  • الطفلة حبيبة طارق وحيد سلوت

وفي شمال القطاع، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان إثر قصف الاحتلال محيط موقع الـ17 في منطقة التوام غرب الصفطاوي.

كما استهدف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غرب كراج رفح وسط مدينة خانيونس، ما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين.

وبحسب مصادر طبية، بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم 43 شهيداً وعشرات الجرحى، في استمرار للعدوان الذي يطال المدنيين والبنية التحتية.

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مجزرة شهداء خانيونس صالون

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