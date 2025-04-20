اتساع الرقعة.. 52 ضابط احتياط يطالبون بإعادة الأسرى بغزة

انضم 52 ضابط احتياط في جيش الاحتلال، الأحد، إلى المطالبين بإعادة المحتجزين في غزة دون تأخير.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن 52 ضابطًا إسرائيليا من قوات الاحتياط، يخدمون في وحدات سرية بسلاح الجو، أعلنوا الانضمام للعرائض التي تطالب بإعادة كافة الأسرى في غزة، لو كان ذلك بثمن إنهاء الحرب فورا.

وتتسع رقعة الاحتجاجات في الداخل الإسرائيلي ضد سياسات بنيامين نتنياهو وحكومته، وسط توقيعات على عدة عرائض تطالب بإعادة المحتجزين على الفور حتى لو كان الثمن وقف الحرب على قطاع غزة.

وفي الآونة الأخيرة، وقع أكثر من ألف ضابط احتياط بسلاح الجو الإسرائيلي على عريضة احتجاجية تطالب بإعادة المحتجزين ووقف الحرب على غزة، وانضم إليهم المئات من سلاح الاستخبارات العسكرية.

كما وقع 3000 من العاملين بوزارة التربية والتعليم على عريضة تطالب بإعادة المحتجزين ووقف الحرب في غزة"، إضافة إلى أكثر من 200 من الجنود وقدامى المحاربين بسلاح البحرية يدعون لإعادة المحتجزين في غزة، ولو مقابل وقف الحرب".

ووقع 3500 أكاديمي إسرائيلي على عريضة مماثلة، محذرين من أن "الحرب تخدم مصالح سياسية وشخصية، واستمرارها سيؤدي لمقتل محتجزين وجنود"، كما يؤكدون أن الاتفاق وحده هو الكفيل بإعادة المحتجزين.

وفي وقت سابق، كشف تقرير إسرائيلي أن جيش الاحتلال يواجه أكبر أزمة رفض منذ عقود، وأن أكثر من 100 ألف جندي إسرائيلي توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية، ويرفض بعضهم الانضمام للحرب على قطاع غزة بدوافع "أخلاقية".

وقبل أيام، نشر 970 من جنود الاحتياط الحاليين والسابقين في سلاح الجو، رسالة تدعو إلى إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة، حتى لو كان الثمن إنهاء الحرب المستمرة هناك.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 34 على التوالي عدوانها الوحشي ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، بالتزامن مع ارتكاب جرائم حرب ومجازر بشعة