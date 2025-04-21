مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد محمد الضيف انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية "سيوف حديدية" ضد قطاع غزة.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 51,201 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 116,869، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

05:49 : قصف مدفعي إسرائيلي على حييّ الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة

05:43 : غارة جوية إسرائيلية على منطقة أبو العجين شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

05:42 : سماع دوي انفجار في مدينة غزة

05:38 : آليات الاحتلال تطلق النار باتجاه المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

05:34 : الطيران الحربي الإسرائيلي يشنّ سلسلة غارات على مدينة غزة

03:17 : مصابون جراء قصف جوي إسرائيلي على منزل في منطقة "الزنة" في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

3:00 : غارة جوية إسرائيلية على بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

01:26 : جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

01:25 : قصف مدفعي إسرائيلي على المنطقة الشرقية لبلدة جباليا شمالي قطاع غزة

12:52: شهداء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة:

- إبراهيم اسبيتان "شقليه" وزوجته بيان محمد الدسوقي "شقليه"

12:44: استشهاد إبراهيم اسبيتان شقليه (31 عامًا) وإصابة عدد آخر في قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

12:28شهيد وعدد من المصابين إثر قصف من مروحيات إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في المواصي غرب خان يونس

12:27 : إطلاق نار من آليات الاحتلال شمال غربي بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

12:26 مصابون إثر قصف من مروحيات إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في المواصي غرب خان يونس

12:14 مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تقصف هدفا في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:06 مصادر طبية: 31 شهيدا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الأحد