عشرات الشهداء والجرحى بغارات أمريكية على اليمن

أفادت وزارة الصحة اليمنية، باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة 30 آخرين، في حصيلة أولية، نتيجة قصف العدوان الأمريكي على حي وسوق فروة الشعبي بالعاصمة “صنعاء”.

وقالت وسائل إعلام يمنية، إن الولايات المتحدة الأمريكية شنّت عدوانًا، مساء اليوم الأحد، على مدن ومناطق في اليمن. منوهة إلى شنّ أكثر من 10 غارات على الحديدة ومأرب وصنعاء.

وأوضحت قناة المسيرة، أن “العدو الأمريكي شنّ سلسلة غارات على جزيرة كمران في الحديدة، و3 غارات استهدفت مديرية الجوبة في مأرب”.

وأشارت إلى أن العدوان الأمريكي استهدف العاصمة اليمنية “صنعاء”. مبينة أن الغارات الجوية الأمريكية استهدفت منطقة عطان بغارتين، ومشروع النظافة في منطقة عصر بمديرية معين، وحي وسوق فروة الشعبي بمديرية شعوب”.

وأمس السبت، استشهد 3 يمنيين، بغارات شنتها طائرات حربية أمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكرت أن الطيران الحربي الأمريكي، شنّ السبت، 29 غارة على العاصمة اليمنية صنعاء وعمران ومأرب ومحافظة الحديدة غربي اليمن، وجزيرة كمران في الحديدة، ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وبدأت الولايات المتحدة قبل أسابيع حملة عسكرية واسعة ضد “أنصار الله” في اليمن، متوعدة بمواصلة الضربات الجوية ما لم تتوقف الجماعة عن استهداف حركة الملاحة التابعة لإسرائيل أو المرتبطة بها في البحر الأحمر.

ورغم هذه التهديدات، واصلت جماعة أنصار الله هجماتها، مستهدفة مواقع داخل “إسرائيل” وسفنًا في البحر الأحمر كانت متجهة إليها، في رد على استمرار حرب الإبادة التي استأنفتها “إسرائيل” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 18 مارس/آذار الماضي