أمن المقاومة: تحذير من التعامل مع رسائل مخابرات العدو حول الهجرة من غزة

أصدر أمن المقاومة بيانًا حذر فيه من خطورة رسائل مخابرات الاحتلال "الإسرائيلي"، التي أُرسلت إلى هواتف المواطنين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ولا سيما شمال المحافظة الوسطى. ودعت هذه الرسائل المواطنين إلى التواصل مع ضباط المخابرات بحجة التنسيق لما يُسمى "السفر إلى الخارج".

وأكد البيان أن هذه الرسائل تأتي في إطار الحرب النفسية ومحاولات الاحتلال لزعزعة الجبهة الداخلية في غزة، وتهدف إلى تقويض ثقة الشعب بالمقاومة.

وأوضح أمن المقاومة النقاط التالية:

محاولات الضغط النفسي: الرسائل تهدف إلى التأثير المعنوي وتحريض الشعب ضد المقاومة. تحذير من التخابر: أي تواصل مع أرقام ضباط المخابرات يُعتبر تخابرًا مع العدو وخيانة تستوجب العقاب. منع نشر رسائل الاحتلال: دعا البيان الإعلاميين والمنصات الإعلامية إلى الامتناع عن نشر أو تداول رسائل مخابرات العدو، باعتبار ذلك خدمة مجانية للعدو. خطر التواصل الأمني: أكد البيان أن أي تواصل مع مخابرات الاحتلال يضع المواطن في دائرة الشك الأمني. رصد منصات مشبوهة: أشار البيان إلى متابعة المنصات الوهمية التي تروج لأخبار مفبركة عن الهجرة، معتبرًا أنها جزء من مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين.

وشدد أمن المقاومة على ضرورة اليقظة وعدم الانسياق خلف الدعاية المسمومة للاحتلال، داعيًا المواطنين إلى حماية أنفسهم من محاولات الإسقاط الأمني التي تستهدف النسيج الوطني الفلسطيني.