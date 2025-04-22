الاحتلال يشن غارات جوية مكثفة تستهدف المعدات الثقيلة في قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الليلة غارات جوية عنيفة استهدفت المعدات الثقيلة والجرافات في مناطق مختلفة من قطاع غزّة

- في محافظة خانيونس، استهدفت طائرات الاحتلال بعدد من الغارات جرافات وآليات ثقيلة تعود لشركة جورج الخاصة في بلدة القرارة.

كما قصف الاحتلال كباش ومركبات ثقيلة، بالقرب من بنك فلسطين وسط خانيونس مما أدى لاشتعال النيران فيها.

أما في شمال قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال الحربية كراج تابع لبلدية جباليا النزلة يضم جرافات ومعدات ثقيلة دخلت خلال فترة الهدنة من مصر.

وفي مدينة غزة، شنت المقاتلات الحربية عدد من الغارات الجوية على أرض زراعية في شارع الثلاثيني وسط المدينة كانت تضم جرافات ومعدات ثقيلة.

وفي حدث آخر، قال الدفاع المدني إن طواقمه أخمدت نيران اشتعلت في جرافات ومعدات ثقيلة تعود لمواطنين شرقي مجمع السرايا وسط غزة، استهدفها الاحتلال.

وتواجه طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة صعوبة في انتشال الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض جراء افتقارها للمعدات الثقيلة بسبب استهدافها ومنع الاحتلال إدخالها منذ بدء الإبادة