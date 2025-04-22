المجلس الأوروبي-الفلسطيني: عروض السفر والوظائف بأوروبا كذب ووهم

قال ماجد الزير رئيس المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية إن العروض المنتشرة حول السفر والوظائف في أوروبا للفلسطينيين ليست سوى أوهام وأكاذيب تقودها إسرائيل ضمن مخططاتها المستمرة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأشار الزير في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إلى أن المشروع الصهيوني منذ نشأته ارتكز على فكرة الترانسفير وتهجير الشعب الفلسطيني، مبيّنًا أن الاحتلال لم يتوقف عن السعي لاقتلاع الفلسطينيين من وطنهم منذ النكبة التي شهدت تهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني.

وأضاف الرئيس السابق لمركز العودة الفلسطيني ومؤتمر فلسطينيي أوروبا؛ أن بعد مرور أكثر من ثمانية عقود، لا يزال المشروع الصهيوني قائمًا ومتغلغلًا في الأرض، في وقت لا يزال فيه نصف الشعب الفلسطيني متجذرًا في وطنه.

وأوضح الزير أن دولة الاحتلال لم تترك فرصة إلا واستغلتها لدفع المزيد من الفلسطينيين إلى الخارج، وذلك بتعاون دولي واسع وأجهزة مخابراتية تنشط لدعم هذا التوجه، مع تسخير قدرات الدول الغربية في الداخل والخارج لتنفيذ هذا الهدف الخطير.

واعتبر عضو المكتب التنسيقي لمبادرة فلسطينيي أوروبا أن ما يجري في قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهرًا، ليس إلا فصلًا جديدًا من التهجير القسري، وامتدادًا للمؤامرة المستمرة ضد الوجود الفلسطيني على أرضه، مشددًا على أن البحث عن حلول لا تضمن بقاء الفلسطيني في وطنه يعدّ جزءًا من هذه المؤامرة.

ودعا الزير الشعب الفلسطيني إلى الوعي بخطورة المرحلة، والاستعداد الدائم للتمسك بحقوقهم، والبقاء في أرضهم، والتماسك في وجه كل محاولات تذويب الهوية وطمس الحق التاريخي والسياسي والقانوني في فلسطين.

وحذّر في ختام حديثه من الوظائف الوهمية والعروض الزائفة التي تهدف إلى تسهيل السفر، معتبرًا أنها أدوات واضحة لإبعاد الفلسطينيين عن وطنهم، وتسهيل تمكين الاحتلال من السيطرة الكاملة على الأرض.