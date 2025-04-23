اليمن: عدوان أميركي على تعز والحديدة

شن الطيران الأمريكي ،فجر الأربعاء، عدواناً استهدف محافظتي الحديدية وتعز في اليمن.

قالت قناة المسيرة اليمنية أن عدوانا أميركيا جديدا بـ4 غارات استهدف مطار مدينة الحديدة.

كما واستهدفت غارات أميركية شبكة الاتصالات بمنطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.

وتواصل الولايات المتحدة عدوانها على اليمن في محاولة يائسة لثنيه عن مساندة غزة.

ومساء الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، إسقاطها طائرة "MQ-9" الأميركية للمرة السابعة خلال شهر نيسان/أبريل الجاري، وتنفيذها عمليتين استهدفتا حاملتَي طائرات أميركية في البحرين الأحمر والعربي.

هذا وكانت قد شنّت الطائرات الأميركية، فجر الثلاثاء، عدواناً استهدف العاصمة صنعاء ومحافظتَي مأرب والحُدَيْدَة.

وأسفر العدوان الأميركي على اليمن منذ 18 آذار/مارس الماضي، حتى اليوم، عن ارتقاء مئات الشهداء وجرح المئات أيضاً، نتيجة استهداف الأحياء المدنية والمنشآت الحيوية.