عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك وباحاته، وسط تشديدات وإجراءات مكثفة فرضتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي على الوافدين إليه.

ومنذ ساعات الصباح، توافد الفلسطينيون من مدينة القدس وضواحيها ومدن الضفة الغربية، إلى المسجد الأقصى المبارك لصلاة الجمعة في باحاته.

ودعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري للتحرك الفوري العاجل؛ لوقف العدوان على مدينة القدس وعلى "الأقصى" المبارك.

واعتبر "صبري" أن ما يحدث في المسجد الأقصى ليس مجرد انتهاك، بل إعلان حرب مفتوحة على المسجدِ، مبيناً أن الاحتلال ومستوطنيه أعلنوا الحرب على كل ما هو فلسطيني وإسلامي في مدينة القدس.

وفي وقت سابق، دعت حركة "حماس" الأمة العربية والإسلامية للذود عن "الأقصى" ونصرته بكلّ السبل الممكنة، في ظل هذه المرحلة الحسّاسة التي يصعّد فيها الاحتلال من مخططاته التهويدية الخطيرة.

وجددت دعوتها لأهالي القدس والضفة والداخل المحتل إلى الحشد والنفير والرباط، والتواجد المكثف في باحات المسجد الأقصى، لإفشال مخططات المستوطنين.