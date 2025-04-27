تحقيق يكشف فشل جيش الاحتلال في صد هجوم القسام على (زيكيم)

كشف تحقيق لجيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل الهجوم الذي شنّته كتائب القسام على قاعدة "زيكيم" شمال قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، والذي أظهر ضعفًا كبيرًا في أداء القوات الإسرائيلية رغم تفوقها العسكري.

وأشار التحقيق إلى أن مقاتلي القسام تمكنوا من السيطرة على القاعدة رغم قلة عددهم، حيث اختبأ أكثر من 100 جندي داخل الغرف المحصنة، فيما فرّ 7 جنود من لواء "جولاني" من محيط القاعدة.

وأوضح التقرير أن المهاجمين استخدموا مركبة عسكرية إسرائيلية من طراز "سافانا" كانت قد وقعت تحت سيطرتهم لتنفيذ الهجوم، وواجهوا الجنود الإسرائيليين في اشتباكات عن قرب استُخدمت فيها السكاكين.

وبيّن التحقيق أن العملية أسفرت عن مقتل 5 ضباط من قادة الوحدات وجندي آخر، بينما أظهر الجنود عجزًا عسكريًا وعملياتيًا رغم امتلاكهم أسلحة متطورة.

كما أشار التقرير إلى غياب قائد القاعدة المكلف بالتحقيق عن موقع الحادث، حيث بقي في منزله ولم يكن مع جنوده أثناء الهجوم، مما زاد من حالة الفوضى وساهم في الفشل الذريع الذي واجهته قوات الاحتلال.