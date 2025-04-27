حماس: تعيين "الشيخ" تكريس لنهج التفرد وتجاهل لأولويات شعبنا

استنكرت حركة "حماس" أنّ قرار تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، و"نائب رئيس دولة فلسطين"، معتبرةً إياه "خطوة مستنكرة".

وقالت "حماس"، في بيانٍ له تلقته "الرسالة نت"، اليوم الأحد، إنّ هذه خطوة جاءت "استجابةً لإملاءات خارجية، وتكريسًا لنهج التفرد والإقصاء، بعيدًا عن التوافق الوطني والإرادة الشعبية الفلسطينية".

وأوضحت أنّ هذا القرار يعكس "إصرار القيادة المتنفذة في منظمة التحرير على الاستمرار في تعطيل مؤسساتها، بدلًا من أن تكون مظلةً جامعةً لنضال شعبنا وقواه الحيّة"، على حد تعبيرها.

ورأت "حماس" أنّ أولوية الشعب الفلسطيني اليوم هي وقف العدوان وحرب الإبادة والتجويع، وتوحيد الجهود لمواجهة الاحتلال والاستيطان.

ودعت الفصائل والقوى الفلسطينية كافة إلى رفض هذه الخطوة، والتمسّك بإعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية وديمقراطية، بعيدًا عما وصفته بـ "الإملاءات والوصاية"، وبما يعبّر عن إرادة الشعب الفلسطيني، ويخدم قضيته العادلة.

ووافقت اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير، مساء أمس السبت، على تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس منظمة التحرير، و"نائب رئيس دولة فلسطين"، بعد أن رشّحه الرئيس محمود عباس للمنصب.

وجاءت مصادقة اللجنة التنفيذية، تنفيذًا لقرار المجلس المركزي في دورته الـ32 المنعقدة مؤخرًا، والذي شهد مقاطعة واسعة من فصائل وشخصيات سياسية، بينها الجبهة الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية، واتحاد المرأة الفلسطينية.