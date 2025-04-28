بالصور عشرات الضحايا بقصف أمريكي استهدف سجنًا بصعدة

أفادت وسائل إعلام يمنية، بسقوط عشرات الضحايا، فجر اليوم الإثنين، جراء غارات أمريكية استهدفت إصلاحية السجن الاحتياطي بصعدة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، إن عشرات الضحايا من نزلاء مركز توقيف المهاجرين الأفارقة في صعدة سقطوا إثر العدوان الأميركي.

وقالت مصادر يمنية، إن السجن الاحتياطي المستهدف كان يضم نحو 100 من المهاجرين الأفارقة.







وشهدت الليلة الماضية عدوانًا أمريكيًا واسعًا على اليمن، حيث استهدفت غارات جوية استهدفت محافظات ومناطق.

وقالت قناة "المسيرة" اليمنية، في تغريدات عبر "تيليغرام"، إن عدوانًا أمريكيًا استهدف محافظة صعدة، شمال غربي العاصمة اليمنية صنعاء، ومنطقة ثقبان بمديرية بني الحارث والجبل الأسود بمديرية حرف سفيان، ومديرية سفيان بمحافظة عمران.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، رُصد نحو 1000 غارة أميركية على اليمن، قتلت 217 مدنيا وأصابت 436 آخرين.











