عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسًا تلمودية، وسط إجراءات مشددة فرضتها شرطة الاحتلال التي أعاقت دخول المصلين.

وشهد المسجد الأقصى، خلال الأسبوع الماضي اقتحامات واسعة وغير مسبوقة احتفالًا بما يُعرف "عيد الفصح"، بمشاركة حاخامات متطرفة، ومسؤولين حكوميين، مارسوا خلالها مجموعة من الانتهاكات والاستفزازات داخل المسجد؛ بحماية كاملة من شرطة الاحتلال التي تفرض قيودًا مشددة على المصلين المسلمين وتحركاتهم.

وسجّل عيد الفصح اليهودي هذا العام رقمًا غير مسبوق في أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى، إذ بلغ عددهم قرابة 7 آلاف بزيادة ملحوظة وصلت 37% مقارنة باقتحامات عيد "الفصح" العبري العام الماضي، وفق ما وثقته جهات مقدسية وفلسطينية.

وتواصلت -في الأيام الماضية- الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط، في المسجد الأقصى وباحاته، والتصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي وجماعات المستوطنين الرامية لهدمه وإقامة الهيكل المزعوم.