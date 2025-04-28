منتخب سويسرا يُدير ظهره لـ "إسرائيل" احتجاجاً على حرب الإبادة

شهدت بطولة أوروبا للمبارزة في العاصمة الإستونية تالين، حركة احتجاج هي الأحدث في سلسلة الاحتجاجات المماثلة التي شهدتها الفعاليات الرياضية الدولية ضد "إسرائيل"منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وكان أبطال حركة الاحتجاج الجديدة، لاعبو الفريق السويسري في فئة تحت 23 سنة الفائزين بالميدالية الفضية عندما أداروا ظهورهم للمنتخب الإسرائيلي المتوج بالبطولة أثناء حفل توزيع الميداليات الذي شهد أيضًا تسلم منتخب إيطاليا الميدالية البرونزية، وفق إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.

وانتشرت على مواقع التواصل، صور توثق اللحظة، إذ بعد صعود المنتخبات الثلاثة إلى المنصة لتسلم الميداليات، أدار السويسريون ظهورهم لنظرائهم الإسرائيليين.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة في إسرائيل، حيث كتب وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر على منصة "إكس": "عار على الفريق السويسري على سلوكه غير المحترم. أنتم لا تعرفون كيف تخسرون وتصرفتم بطريقة تحرجكم وتحرج بلدكم الذي يفترض أن تمثلوه".

وشهدت عديد المباريات والبطولات في القارة الأوروبية تحركات احتجاجية ضد مشاركة الفرق والرياضيين الإسرائيليين، كان منها خلال أولمبياد باريس الصيف الماضي، حين انسحب الجزائري رضوان مسعود دريس من منافسات الجودو قبل يوم واحد من مواجهته لخصمه الإسرائيلي توهار بوتبول.

شهدت بطولة أوروبا للمبارزة في العاصمة الإستونية تالين، حركة احتجاج هي الأحدث في سلسلة الاحتجاجات المماثلة التي شهدتها الفعاليات الرياضية الدولية ضد "إسرائيل"منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وكان أبطال حركة الاحتجاج الجديدة، لاعبو الفريق السويسري في فئة تحت 23 سنة الفائزين بالميدالية الفضية عندما أداروا ظهورهم للمنتخب الإسرائيلي المتوج بالبطولة أثناء حفل توزيع الميداليات الذي شهد أيضًا تسلم منتخب إيطاليا الميدالية البرونزية، وفق إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.

وانتشرت على مواقع التواصل، صور توثق اللحظة، إذ بعد صعود المنتخبات الثلاثة إلى المنصة لتسلم الميداليات، أدار السويسريون ظهورهم لنظرائهم الإسرائيليين.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة في إسرائيل، حيث كتب وزير الخارجية الإسرائيلي ساعر على منصة "إكس": "عار على الفريق السويسري على سلوكه غير المحترم. أنتم لا تعرفون كيف تخسرون وتصرفتم بطريقة تحرجكم وتحرج بلدكم الذي يفترض أن تمثلوه".

وشهدت عديد المباريات والبطولات في القارة الأوروبية تحركات احتجاجية ضد مشاركة الفرق والرياضيين الإسرائيليين، كان منها خلال أولمبياد باريس الصيف الماضي، حين انسحب الجزائري رضوان مسعود دريس من منافسات الجودو قبل يوم واحد من مواجهته لخصمه الإسرائيلي توهار بوتبول.