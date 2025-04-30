عشرات المستوطنين يُدنسون باحات "الأقصى"

دنس عشرات المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها بحماية أمنية مُشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وقالت مصادر مقدسية، إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة "باب المغاربة" على شكل مجموعات وتجولوا فيها وتلقوا شروحات حول "الهيكل المزعوم"، وأدى بعضهم طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية من الأقصى.

ونوهت المصادر إلى أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب الأقصى، وعرقلت وصول المصلين والمرابطين إلى باحات المسجد.

وأمس الثلاثاء، وفي انتهاك خطير، أدى مستوطنون ما تسمى بصلاة "بركة الكهنة" أمام "البائكة الغربية" لصحن قبة الصخرة في المسجد الأقصى، حيث ارتدى أحدهم شال الصلاة اليهودية "الطاليت".

ويعمد المستوطنون في الأشهر الأخيرة إلى استنساخ انتهاكاتهم التي كانت مقتصرة على المنطقة الشرقية، ونقلها إلى بقاع أخرى من المسجد المبارك.

في المقابل، تتواصل لدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة "الهيكل" المزعوم.