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حرائق ضخمة تشتعل في جبال القدس

الرسالة نت -القدس

تجدد اندلاع الحرائق الضخمة في جبال مدينة القدس، صباح اليوم الأربعاء، عقب السيطرة عليها قبل نحو أسبوع، حين استمرت أكثر من 20 ساعة.

والتهمت النيران مساحات شاسعة في جبال غرب القدس، حيث استدعت قوات الاحتلال مروحيات للسيطرة على الحرائق وإخمادها، وسط جهود للحد من انتشار النيران.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن "السلطات الإسرائيلية أجلت سكان (نفيه شالوم) بعد اندلاع حرائق واسعة في جبال القدس".

وبينت أنه تم استدعاء 50 طاقم إطفاء، و12 طائرة لإخماد الحرائق.

والأسبوع المنصرم، اندلعت حرائق ضخمة في المنطقة الواقعة بين القدس و"تل أبيب"، وأسفرت عن احتراق نحو عشرة آلاف دونم من الأراضي وأضرار بالممتلكات، وتدخل للسيطرة عليها أكثر من 100 طاقم إطفاء إسرائيلي.

 

 

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