غوتيريش: إغاثة غزة ليست خيارًا بل ضرورة إنسانية

وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، انتقادًا للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة "ليس أمرًا تفاوضيًا، بل ضرورة إنسانية ملحة لا تقبل الجدل".

وأشار غوتيرش في تصريح نشره عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يمنع منذ شهرين دخول المواد الأساسية إلى غزة، بما فيها الغذاء والوقود والأدوية، ما أدى إلى تجويع أكثر من مليوني إنسان.

وأضاف، يجب على "إسرائيل"، بصفتها قوة احتلال، أن تفي بالتزاماتها القانونية وتسمح دون تأخير بوصول المساعدات الإغاثية، وأن تضمن حماية المدنيين، وليس تعميق معاناتهم.

وتنتظر نحو 3,000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية الموافقة على دخولها، في وقت دعا فيه لازاريني إلى رفع الحصار فوراً لضمان إيصال الإغاثة إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعتمدون كلياً على المساعدات.

وحذرت "أونروا"، قبل أيام من أن قطاع غزة يمر بأسوأ كارثة إنسانية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، نتيجة إغلاق كامل للمعابر استمر لأكثر من سبعة أسابيع، وهو أطول حظر للمساعدات منذ بدء العدوان.

وفي الثاني من مارس/آذار الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال معابر غزة الثلاثة بشكل كامل، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان، وسط استمرار عمليات القصف والإبادة، التي خلّفت كارثة إنسانية شاملة، وفق بيانات البنك الدولي.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، يواجه الفلسطينيون في القطاع ظروفاً إنسانية كارثية في ظل الحصار الكامل، وتدمير البنية التحتية، وحرمان المدنيين من المساعدات الأساسية، ما دفع منظمات دولية إلى التحذير من مجاعة واسعة النطاق وانهيار المنظومة الصحية والخدمية.