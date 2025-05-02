6 شهداء بقصف بيت عزاء في بيت لاهيا

استشهد 6 فلسطينيين صباح اليوم الجمعة، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة؛ ليلتحقوا بـ3 أفراد من العائلة ارتقوا بمجزرة أخرى يوم أمس.

وقصفت طائرات الاحتلال بيت عزاء عائلة "المصري"، والذي أُقيم لثلاثة شهداء من العائلة ارتقوا في قصف إسرائيلي يوم أمس.

وباستهداف بيت العزاء، استشهد 6 مواطنين، ما بين أبٍ ودَّع ابنه أمس وارتقى اليوم شهيدًا، وابن ودع أبيه أمس وارتقى اليوم شهيدًا.

والشهداء الستة هم: عدنان المصري، ساري المصري، بلال نبيل المصري، محمد عدنان المصري، سامح وائل المصري، سامي عبد الروؤف المصري.

وشهداء عائلة المصري في استهداف أمس، وائل عبد الرؤوف المصري، مراد حامد المصري، وسام عدنان المصري.

وبحسب مصادر طبية فقد ارتفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم الجمعة إلى أكثر من 16 فلسطينياً حتى لحظة كتابة الخبر.