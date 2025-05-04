رابطة علماء فلسطين تدين جرائم اللصوص وتحذر من استهداف الجبهة الداخلية

أصدرت رابطة علماء فلسطين بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الجرائم التي يرتكبها بعض الأفراد المشبوهين داخل قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الفئة تساهم في تعميق معاناة الشعب الفلسطيني وتكمل دور الاحتلال الإسرائيلي في تدمير الجبهة الداخلية وزرع بذور الفتنة.

وأشار البيان إلى أن التحقيقات أثبتت ارتباط بعض هؤلاء الأفراد بأجهزة مخابرات العدو، حيث يعملون على إشاعة الفوضى والفلتان الأمني داخل القطاع. ووصفت الرابطة هذه الأفعال بأنها جرائم منكرة تهدد استقرار وأمن المجتمع الفلسطيني.

وأكدت الرابطة على ضرورة تطبيق حكم الله في هذه الفئة بما يتناسب مع خطورة جرائمهم، محذرة من مغبة استمرارهم في هذه الممارسات التي اعتبرتها خيانة للوطن والدين. ودعتهم للتوبة والانضمام إلى صفوف الشعب والمقاومة لمواجهة الاحتلال.

كما دعت الرابطة الجهات الأمنية والمختصة إلى التعامل بحزم مع هذه الفئة، وتنفيذ العقوبات اللازمة بحقهم بعد التثبت من تورطهم، مطالبة في الوقت ذاته العائلات الفلسطينية برفع الغطاء عن أبنائها المتورطين في هذه الأفعال الشنيعة.

وأثنت الرابطة على موقف العوائل التي تبرأت من المجرمين، ووصفت ذلك بالخطوة المهمة في وأد الفتنة وحماية المجتمع من الفوضى.

وختمت الرابطة بيانها بدعوة الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للتحرك الفوري لإيقاف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة أن القطاع يحتاج إلى التكاتف والصمود في وجه الاحتلال.